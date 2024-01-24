Правда ли, что ВСУ сбили самолет Ил-76 под Белгородом, какие еще версии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

В Белгородской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ. Кто находился на борту, почему это могло произойти, какие последние новости?

«На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих. К месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы», — отметили в Минобороны РФ.

Почему самолет мог потерпеть крушение, все предположения

«Пока есть две версии падения Ил-76 под Белгородом — либо сбитие, либо техническая неисправность. Учитывая тот факт, что вчера под Суджей накрыли два ЗРК IRIS-T, которые украинские формирования подтащили к границе, в техническую неисправность слабо верится. В ВСУ начали насыщать приграничье зенитно-ракетными комплексами с начала года. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых сегодня в рамках планировавшегося обмена с украинской стороной готовились обменять», — написал в Telegram военный эксперт Борис Рожин.

По его информации, обмен достаточно долго затягивался и саботировался украинской стороной.

«Всего обменять должны были 192 человека. Украинская сторона его неоднократно саботировала и пыталась подсунуть других людей. Сейчас в ГУР и СБУ наверняка используют историю со сбитым Ил-76, чтобы обвинить российскую сторону в намеренной провокации и срыве процесса по обмену», — добавил он.

Telegram-канал «Старше Эдды», отметил, что, судя по видео, военно-транспортный самолет Ил-76 перед падением горел, виден огонь в районе правого двигателя.

«Судя по видео падения самолета под Белгородом, особенно если это самое видео посмотреть на большом экране, в техническую неисправность веришь гораздо меньше, чем во внешнее воздействие», — добавил источник.

Mash рассказал, что в небе над Белгородской областью появился след от взрыва ракет ЗРК Patriot.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

«Именно из этого ЗРК ВСУ сбили Ил-76 с украинскими пленными на борту. Самолет упал в поле недалеко от села Яблоново. На этом же самолете украинских пленных везли на обмен 3 января. Тогда мы отдали 173 человека, взамен получили 248 наших солдат. Этот Ил-76 постоянно использовался для доставки пленных, поэтому летал достаточно свободно, пользуясь закрытым аэропортом», — добавил источник.

Украинские СМИ утверждают, что ВСУ сбили Ил-76 со своими же солдатами, которых везли на обмен.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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