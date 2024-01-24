Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, какой силы, кто в опасности

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 24 января, составляется 15%, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные колебания завтра?

Что известно о магнитных бурях 24 и 25 января

По данным ученых, сегодня с 12 часов по московскому времени произойдет первый этап геомагнитной активности, который достигнет уровня Kp 4, что характерно для слабой магнитной бури.

На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечается, что вероятность возникновения более мощной магнитной сегодня составляет 15%, а появление магнитного шторма — 1%.

По данным сервиса my-calend, сегодня ожидается геомагнитные возмущения силой в 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отмечает портал.

Завтра, 25 января, геомагнитная обстановка будет такой же, прогнозируются магнитные бури силой до 4 баллов.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 25 января. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость», — говорится в публикации my-calend.

Какие продукты нельзя есть во время магнитных бурь

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что в период сильных геомагнитных колебаний метеозависимым людям стоит отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков, потому что это может привести к ухудшению самочувствия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга — начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце», — рассказал медик, сообщает «Вечерняя Москва».

Также врач советует не нарушать здоровый образ жизни во время магнитных бурь, потому что это значительно усилит влияние на организм в период геомагнитной активности.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря, и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — подчеркнул Кондрахин.

Кто тяжелее всего переносит магнитные бури

Заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

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