Гибель кота Твикса: последние новости 23 января, как наказали проводника

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Выбросившую кота Твикса из вагона поезда в Кирове проводницу временно отстранили от работы, заявил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Какие последние новости известны про данный инцидент?

«Проводница, высадившая кота Твикса на станции в Кирове, временно отстранена от работы, пока проводится служебная проверка, — об этом официально сообщили в РЖД. Однако, по данным источников, результаты проверки в компании уже известны, женщину не планируют увольнять, потому что, как считает ее начальство, она действовала по инструкции и ничего не нарушила», — передает Baza.

Что рассказали в РЖД о расследовании происшествия

По словам Колесникова, сейчас в РЖД проводится расследование инцидента с котом Твиксом, который погиб в Кирове.

«Что касается произошедшего, хочу отметить, что расследование этого инцидента в компании продолжается, также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — сказал он.

Колесников добавил, что РЖД работают над тем, чтобы понять, какие регламенты должны быть скорректированы, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пятсолов, в свою очередь, принес извинения за случившийся инцидент. Он подчеркнул, что проводится тщательное расследование, по итогам которого будут сделаны выводы.

«Первое, что мы сделали сразу, оперативно, в компании действует порядок, запрещающий высадку бесхозных животных. <...> Второе: установлен регламент действий персонала поездных бригад, мы сейчас ведем инструктажи», — добавил Пятсолов.

Напомним, что 11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

Как свой поступок объяснила проводница

«Марина (имя изменено) рассказала, что в тот день поезд долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда она увидела рыжего кота, то подумала, что он просто запрыгнул в вагон, такое, по ее словам, бывало и раньше. Проводница указала, что Твикс был неухоженный и похож на бродячего. Марина прошла по вагону и громко уточнила у всех пассажиров, не их ли кот? Женщине никто не ответил, тогда она высадила животное. По словам проводницы, на станции никого не было, передать кота было некому, а у нее было очень много работы — нужно было проконтролировать заправку водой. Марина знала, что среди пассажиров были люди с переносками, однако, как объяснила женщина, в системе не указано, какое животное они перевозят. Также, по ее словам, на кота ей указали другие пассажиры, мол, надо его убирать. В вагоне также ехала „элитная собачка“, поэтому ее хозяева испугались, что бродячий кот может ее чем-то заразить», — написала Baza.

По информации источника, мужчина, перевозивший кота, даже не высказал претензии, когда узнал, что Твикс «вышел» на станции в Кирове, россиянин просто развернулся и ушел. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на проводницу — в ее действиях не нашли состава преступления, добавила Baza.

Что планируют предпринять в Госдуме РФ

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе NEWS.ru заявил, что он возглавит рабочую группу по совершенствованию правил перевозки животных в транспорте при комитете в ГД.

По его словам, необходимо изменить отношение транспортных сотрудников и перевозчиков к животным, чтобы они понимали, что это пассажиры, а не багаж.

«В документах, конечно, питомцы будут прописаны имуществом пассажиров. И это правильно, потому что так устроено законодательство. Но относиться к ним как к мусору недопустимо. Животное на станции выбросить нельзя. Я рад, что перевозчики нас услышали. В РЖД уже запретили высаживать на станции животных, чтобы не повторить историй, как с этим котом. Дальше правила будут совершенствоваться. Изменения будут вноситься», — подчеркнул Бурматов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отреагировал глава СК РФ на ситуацию с котом

22 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, говорилось в публикации ведомства в Telegram-канале.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Отмечалось, что животное находилось в поезде на легальных основаниях, потому что на него была оформлена бумажная квитанция. Также он ехал в вагоне, где провоз домашних питомцев разрешен.

«Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела», — пояснили в СК РФ.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 23 января: что будет завтра, какой силы, вспышки

Последние новости шоу-бизнеса 23 января: что с Лолитой, Волочковой, Бузовой

Певец SHAMAN: последние новости 23 января, концерты, критика, райдер, Путин