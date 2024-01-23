Стало известно о наказании для выбросившего кота Твикса проводника РЖД: выбросившего кота Твикса проводника временно отстранили от работы

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Проводника поезда, которая высадила кота Твикса на мороз на вокзале в Кирове, временно отстранили от работы, заявил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников во время круглого стола в Государственной думе по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. По его словам, в настоящее время идет служебная проверка, передает корреспондент NEWS.ru.

В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. <...> Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения. Мы действительно рассчитываем, что это будет всестороннее рассмотрение с соответствующими оценками всех участников инцидента, — сообщил Колесников.

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пятсолов, в свою очередь, принес извинения за случившийся инцидент. Он подчеркнул, что проводится тщательное расследование, по итогам которого будут сделаны выводы.

Первое, что мы сделали сразу, оперативно, — в компании действует порядок, запрещающий высадку бесхозных животных. <...> Второе — установлен уже регламент действий персонала поездных бригад, мы сейчас ведем инструктажи, — добавил Пятсолов.

Ранее случаем с котом Твиксом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными и представить доклад.