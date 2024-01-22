Гибелью кота Твикса заинтересовались в СКР Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку из-за гибели кота Твикса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о гибели кота Твикса, выброшенного в сильный мороз проводницей поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад, — говорится в сообщении.

Ранее глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в нижней палате российского парламента пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки животных. Он отметил необходимость принятия всех возможных мер для предотвращения в будущем инцидентов, аналогичных происшествию с Твиксом. Парламентарий добавил, что внимание должно быть уделено не только железнодорожному, но другим видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные.

Инцидент с Твиксом произошел 11 января. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить проводника РЖД из-за случившегося. По их мнению, женщина «сознательно выбросила кота на станции», что привело к гибели животного.