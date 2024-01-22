Госдума проведет круглый стол после гибели кота Твикса В Госдуме пройдет круглый стол по правилам перевозки животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума во вторник, 23 января, проведет круглый стол, посвященный правилам перевозки животных, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что решение о мероприятии принято после истории с котом Твиксом, который умер, когда проводница РЖД выбросила его на мороз из поезда в Кирове.

История, которая произошла с котом по имени Твикс, вызывает глубокое сочувствие. <...> В связи с этим во вторник комитет проведет круглый стол «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом», — сообщил Кобылкин.

Он отметил необходимость принятия всех возможных мер для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем. Внимание, по его словам, следует уделить не только железнодорожным перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные.

Тем временем петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота, подписали более 220 тысяч человек. Обращение появилось на онлайн-ресурсе 19 января. В нем говорится, что женщина «сознательно выбросила кота на станции». В итоге, отмечает автор текста, «животное погибло».

Как объяснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, Твикс мог умереть от сердечной недостаточности на фоне стресса. Он допустил, что домашнее животное упало с высоты или его покалечили хулиганы.