Более 220 тысяч человек потребовали уволить выбросившего кота проводника 222 тысячи человек подписали петицию об увольнении выкинувшего кота проводника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Петицию с требованием уволить проводника РЖД, выбросившего из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 220 тысяч человек, соответствующий документ размещен на сайте Change.org. Обращение появилось ресурсе 19 января.

Как говорится в документе, женщина «сознательно выбросила кота на станции». В итоге, отмечает автор текста, «животное погибло».

11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Кот находился в поезде легально. На него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

Хозяева кота обратились в органы правопорядка. Женщина им объяснила, что после посадки пассажиров ей сообщили о разгуливающем по вагону коте, решив, что кот бездомный, она выпустила его на улицу.

На поиски кота вышли сотни волонтеров. В ночь с 19 на 20 января труп животного обнаружили недалеко от железнодорожного полотна в восьми километрах от кировского вокзала. Сообщается, что животное неделю выживало на морозе, однако в конце концов, по всей видимости, столкнулось с крупной собакой и погибло от полученных ран.