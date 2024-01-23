Магнитные бури сегодня, 23 января: что будет завтра, какой силы, вспышки

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Сегодня, 23 января, на Земле зафиксирована слабая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра магнитные бури?

Что известно о магнитных бурях 23 и 24 января

Ученые отмечают, что возмущения геомагнитного поля начались уже в вечерние часы 22 января, а уровня магнитной бури достигли только после трех часов ночи. Предположительно, магнитная буря с перерывами продлится до полудня, после чего интенсивность колебаний магнитосферы Земли будет постепенно ослабевать.

Пики магнитной бури прогнозируются на 06:00 и 12:00 мск, при этом она достигнет уровня G1, который оценивается как слабый.

По словам сотрудника Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Марии Абуниной, сегодняшняя магнитная буря будет не самой сильной из тех, что ожидаются в этом году.

«По разным оценкам, это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая — от G1 до G3», — пояснила она в беседе с РИА Новости.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики сообщили, что сегодня, 23 января, вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.

Завтра, 24 января, согласно данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность возникновения магнитных бурь на Земле оценивается всего в 5%, а вероятность появления сильного магнитного шторма — в 1%.

Что делать метеозависимым людям во время магнитной бури

Врач-терапевт Надежда Капнинская отмечает, что период геомагнитных колебаний на Земле особенно опасен для гипертоников.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — советует медик.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует во время магнитной бури хорошо выспаться и сильно не нагружать организм, чтобы не возникало недомоганий.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснилаТимошенко.

Можно ли избавиться от метеозависимости

Кандидат медицинских наук невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко сообщила, что некоторые люди жалуются на состояние здоровье во время магнитных бурь, потому что часто попадают в стрессовые ситуации.

«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система. И когда меняется давление, температура, это все воспринимается рецепторами кожи и передается на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желез внутренней секреции», — отметила она.

По ее словам, у организма это сделать не получается, поэтому возникают головные боли и недомогания. Чтобы справиться с метеозависимостью, стоит научиться восстанавливаться после серьезного стресса, советует Беленко.

«То есть нагрузки бывает много, а расслабления недостаточно. Недостаточно физической активности, неполноценный сон — все это влияет на восстановление нервной системы. <...> Если мы будем регулировать все это, мы будем более устойчивы к переменам погоды», — резюмировала медик.

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