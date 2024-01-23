Франция и Германия устроили спор из-за вооружений для Украины Франция раскритиковала Германию за упреки в недостаточной помощи Украине

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Власти Франции резко отреагировали на упреки со стороны Германии в недостаточном оказании помощи Украине, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По его данным, министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню оспорил результаты исследования Кильского института мировой экономики об объемах помощи Киеву, заявив, что специалисты «все смешали в кучу». При этом отмечается, что после этого заявления Франция объявила об отправке новых вооружений Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц резко усилил критику в адрес правительств стран Евросоюза в последние недели. В частности он обратился к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции с требованием усилить поддержку Киева. Как отмечают журналисты, поводом для этого послужил разрыв между риторикой и действиями Парижа. В ответ власти Франции опровергли результаты исследования Кильского института мировой экономики, согласно которым государство оказывает Киеву меньше помощи, чем страны Прибалтики. Однако после этого заявления Франция объявила о новых поставках Украине. По мнению аналитиков, в Париже почувствовали «проблемы с репутацией».

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к парламенту Франции из-за сведений о деятельности французских наемников в зоне проведения специальной военной операции. Предполагается, что от Парижа потребуют объяснить, что французские граждане делают на Украине и почему они воюют на стороне ВСУ.