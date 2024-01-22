Россия может потребовать от Франции расследовать деятельность наемников Слуцкий: проект обращения к парламенту Франции из-за наемников внесен в Госдуму

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к парламенту Франции в связи с деятельностью французских наемников на Украине, заявил председатель комитета Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, документ может быть рассмотрен 24 января на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Комитет по международным делам подготовил и вносит проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима, — заявил Слуцкий.

Глава комитета подчеркнул, что от Франции потребуют провести расследование деятельности наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины. Как отмечает Слуцкий, России необходимо понять, с кем она имеет дело, когда работает с Францией: с потомками Шарля де Голля, сделавшего вклад в победу над фашизмом, или же со сторонниками коллаборанта Филиппа Петена. По словам политика, Франция, ранее пытавшаяся разрядить политическую обстановку в Европе, сегодня лишь продлевает конфликт.

Ранее волонтеры из организации SOS Donbass опубликовали частичный список французских наемников, ликвидированных российскими войсками в Харькове. В перечень вошли по меньшей мере 13 человек, чей возраст варьируется в пределах от 24 до 49 лет.