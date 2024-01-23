Стало известно, сколько человек пострадали в результате землетрясения в КНР Шесть человек пострадали во время землетрясения в Китае

Фото: Zhu Junzhi/XinHua/Global Look Press

Спасатели установили палатки в поселке Яманьсу уезда Уши префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района

Шесть человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла, зафиксированного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную администрацию. По ее данным, четверо пострадавших получили легкие травмы, еще два человека — тяжелые. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате землетрясения также были полностью разрушены 47 домов.

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района отреагировали сразу после землетрясения, отмечают китайские журналисты. В пострадавшие районы было направлено 236 транспортных средств и 1055 человек для оказания помощи пострадавшим. Медицинская помощь понадобилась шести людям.

К настоящему моменту в населенных пунктах, затронутых землетрясением, восстановлены электроснабжение, водоснабжение и отопление. Помощь пострадавшему региону оказывают не только специалисты экстренных служб, но и военные.

Землетрясение было зафиксировано вечером 22 января на границе трех государств: Китая, Казахстана и Киргизии. В Алма-Ате пострадали по меньшей мере восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. В управлении здравоохранения города подчеркнули, что трое пострадавших получили травмы, пытаясь в срочном порядке покинуть свои дома во время землетрясения.