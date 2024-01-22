Названа дата ближайшей магнитной бури на Земле Магнитная буря произойдет на Земле 23 января

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Новая магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Там отметили, что пик магнитной бури прогнозируется к 06:00 мск.

Затем еще несколько часов будут сохраняться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон нормализуется. Уточняется, что ожидающаяся магнитная буря будет уровня G1, то есть слабой.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что в течение 2024 года на Земле может произойти около 50–60 магнитных бурь, из них порядка 20 обещают быть сильными. По его словам, это связано с приближением очередного пика 11-летнего цикла солнечной активности. Как уточнил эксперт, существует пять степеней мощности магнитных бурь — от G1 до G5, и в 2024 году наиболее сильными будут возмущения уровня G3 и G4, способные вызвать перебои в работе спутниковой и радиосвязи.

До этого врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов. Но в основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, резюмировал кардиолог.