Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, мощность, вспышки на Солнце

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 19 января, на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра магнитные бури?

Что известно о магнитных бурях 19 и 20 января

По предварительным данным, сегодня с полуночи до полуночи по московскому времени ожидается нейтральная геомагнитная обстановка, а сила геоударов будет равна двум баллам, что является слабой магнитной бурей.

На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отмечается, что за последние 24 часа сильных магнитных бурь не было, а состояние магнитосферы находится в спокойном состоянии. На Солнце произошла всего одна вспышка минувшей ночью. Вероятность возникновения магнитной бури сегодня или завтра составляет всего 5%.

Согласно данным, опубликованным на сайте гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, сегодня вспышечная солнечная активность ожидается умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.

«Геомагнитное поле 19 января ожидается неустойчивое. Радиационная обстановка ожидается невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в сообщении.

Завтра, 20 января, магнитное поле Земли будет находиться в устойчивом состоянии, магнитных бурь не прогнозируется.

Можно ли избавиться от метеозависимости

Кандидат медицинских наук невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко считает, что метеозависимые люди начинают чувствовать недомогание во время магнитных бурь из-за стресса, потому что именно проблемы с нервной системой приводят к плохому самочувствию.

«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система. И когда меняется давление, температура, это всё воспринимается рецепторами кожи и передается на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желез внутренней секреции. Это сделать полноценно не получается, поэтому начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия», — отметила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Беленко, избавиться от метеозависимости можно, если правильно научиться восстанавливаться после стрессовых ситуаций.

«Стрессов сейчас очень много, нервная система работает на пределе, и не все регулируют свой режим, чтобы от стрессов восстанавливаться. То есть нагрузки бывает много, а расслабления недостаточно. Недостаточно физической активности, неполноценный сон — все это влияет на восстановление нервной системы. <...> Если мы будем регулировать все это, мы будем более устойчивы к переменам погоды», — объяснила невролог.

Читайте также:

Когда в Москве и Петербурге закончится снегопад, что будет с погодой далее

Магнитные бури сегодня, 18 января: что будет завтра, прогноз на февраль

Крещение в 2024 году: когда, что можно и нельзя делать, приметы, купание