Когда в Москве и Петербурге закончится снегопад, что будет с погодой далее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в российской столице пройдут снегопады и сильные метели. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге 18 и 19 января?

Погода в Москве и Подмосковье 18 и 19 января

Леус объяснил, что на погоду в столичном регионе сегодня оказывает влияние теплый атмосферный фронт, который принесет сильные снегопады около 16 часов.

«Надвигаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и после 15–16 часов вызовет снегопады и метели, которые временами будут сильными. Ожидается порывистый ветер», — рассказал синоптик.

По словам Леуса, в Москве ближе к вечеру сильно упадет атмосферное давление.

«Температура воздуха — от минус 7 до минус 9 градусов, по области — от минус 6 до минус 11 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет резко падать и к вечеру составит 731 мм рт. ст., что существенно ниже нормы — в шесть часов утра барометры в столице показывали 749 мм рт. ст.», — написал метеоролог.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru отметила, что снегопад будет наблюдаться в Москве до конца суток, а ночью пойдет мокрый снег. По словам синоптика, погода улучшится только днем 19 января.

«Столичный регион находится сейчас под влиянием теплого атмосферного фронта, который принес с собой сильные порывы ветра и осадки в виде снега. Такая погода сохранится до конца суток, ночью прогнозируется мокрый снег, не исключен и гололед. Мы ожидаем, что только за 18 января количество снега достигнет 4–9 миллиметров, видимость на дорогах может быть почти нулевая», — заявила она.

По данным центра «Фобос», в Москве 19 января ожидается переменная облачность. Днем — от минус 1 градуса до минус 3 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

В Подмосковье 19 января прогнозируется переменная облачность. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода в Санкт-Петербурге 18 и 19 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 18 января, ожидается сильный снег, выпадет более 5 см осадков.

«Атмосферный фронт совсем уже близко, и зона осадков — над западом Ленинградской области. К Санкт-Петербургу снег придет между 11 и 12 часами. Ждем умеренный снег в несколько сантиметров (5 см и более), но и сильный снег местами может быть, так как еще и ветром все будет переметать», — написал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колесов отметил, что температура воздуха к концу дня повысится до минус 6–7 градусов. При этом интенсивный снег ночью 19 января прекратится и ветер несколько ослабеет, но уже днем снегопад вновь вернется в Северную столицу.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 19 января будет переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Днем — от минус 5 до минус 7 градусов. Ветер западный умеренный. Давление заметно ниже нормы.

В Ленинградской области 19 января ожидается переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Днем — от минус 4 до минус 6 градусов. Ветер юго-западный умеренный. Давление заметно ниже нормы.

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