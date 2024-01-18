Что известно об атаке дронов ВСУ на Ленобласть и Петербург 18 января

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны РФ сегодня сбили один украинский беспилотник в Ленинградской области, сообщили в Минобороны России. Есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно об уничтожении БПЛА 18 января

В Минобороны РФ пояснили, что украинский дрон летательного типа был сбит около 01:30 по московскому времени над территорией Ленобласти.

«Около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — рассказали в военном ведомстве.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что первую информацию об уничтожении БПЛА он получил примерно в 01:30 по московскому времени. По его словам, жертв и разрушений нет.

«Первую информацию об уничтожении БПЛА получил в половине второго ночи. Ситуация находится на контроле военных и силового блока. Жертв и разрушений на территории Ленобласти нет», — сказал он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале написал, что в результате произошедшего пострадавших нет.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — пояснил глава города.

Также в международном аэропорту Пулково, который расположен в Санкт-Петербурге, вводился план «Ковер» в ночь на четверг, 18 января.

По информации представителей воздушной гавани, план вводился из-за украинского дрона, был задержан один рейс из Петербурга в Ереван.

«Все восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана», — сообщили в Пулково.

Какую цель пытались атаковать ВСУ

По информации Telegram-канала Baza, силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью.

«ВСУ пытались атаковать морской порт в Ленинградской области дронами-камикадзе. По предварительным данным, всего было запущено три беспилотника: два из них были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один был сбит над территорией нефтеналивного терминала около половины второго ночи», — говорится в публикации канала.

Также авторы канала отмечают, что в результате падения одного из дронов начался пожар на площади около 130 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

«ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге беспилотником, который нес на себе около 3 кг взрывчатки. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО „Петербургский нефтеналивной терминал“. Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. Инфраструктура порта не получила повреждений, никто не пострадал. Обломки БПЛА также могут быть в Финском заливе, в пяти километрах от терминала», — передает SHOT.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

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