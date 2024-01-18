Аэропорт Пулково ввел план «Ковер»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный аэропорт Пулково, расположенный в Санкт-Петербурге, ввел план «Ковер» в ночь на четверг, 18 января. По данным ТАСС, позднее план был отменен, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Отмечается, что план «Ковер» ввели из-за украинского беспилотника, замеченного в небе над Ленинградской областью и сбитого средствами противовоздушной обороны армии России.

Представители аэропорта подтвердили информацию о том, что в Пулково вводился план «Ковер». По их словам, из-за усиления мер безопасности был задержан рейс, следовавший в Санкт-Петербург из Еревана. К настоящему моменту работа аэропорта была восстановлена.

Все восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана, — заявил собеседник агентства.

Министерство обороны России ранее сообщило об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ, замеченных в небе над Московской и Ленинградской областями. По данным ведомства, инцидент произошел в 01:30 мск. Как заявлял мэр российской столицы Сергей Собянин, в результате падения беспилотника в Подольске никто не пострадал.