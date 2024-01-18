Российская ПВО уничтожила два беспилотника под Москвой и Санкт-Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на территории Московской и Ленинградской областей, сообщили в Министерстве обороны РФ. Инцидент произошел 18 января около 01:30 мск.

Около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольском городском округе Подмосковья была предотвращена атака беспилотного аппарата, летевшего к столице. По словам градоначальника, в результате происшествия никто не пострадал, о разрушениях также нет информации. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.

До того в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО в Брянской области уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» и перехватили три беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки был поврежден жилой дом. Инцидент произошел на территории Суражского района, никто не пострадал.