Собянин сообщил о срыве воздушной атаки на Москву Собянин: в Подольске отражена атака летевшего на Москву беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака летевшего на Москву беспилотного аппарата была отражена средствами ПВО на подступах к столице, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал градоначальник, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в Брянской области уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» и перехватили три беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки был поврежден жилой дом. Инцидент произошел на территории Суражского района, никто не пострадал.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Валуйках. Он призвал граждан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.