В Белгородской области объявили ракетную опасность Гладков: в Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Валуйках. Он призвал граждан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. <...> Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Днем 17 января из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались жители села в Белгородской области. Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинской армии была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, из-за чего под отключение электроэнергии попали жители населенного пункта Репяховка. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь ракет и четыре беспилотника над Белгородской областью. По данным Минобороны, украинские войска использовали реактивные системы залпового огня «Ольха». Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ в двух квартирах многоквартирного дома выбиты окна, также повреждены четыре автомобиля и один хозяйственный объект. Никто не пострадал.