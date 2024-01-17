В Минобороны РФ уточнили данные о воздушной атаке на Белгород МО: средства ПВО сбили семь ракет и четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью сбили семь ракет и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что украинская сторона осуществляла запуск с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха».

17 января около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее власти Белгорода предупредили жителей о ракетной опасности. Граждан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о семи сбитых беспилотниках в небе над городом. Он также добавил, что в результате происшествия в одном из жилых домов Белгородского района было повреждено остекление, произошло возгорание хозяйственной постройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. На место происшествия выехали пожарные расчеты.

Накануне сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Суземским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.