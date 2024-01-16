Российская армия защитила Брянскую область от беспилотника ВСУ Богомаз: системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно сбили украинский беспилотник в небе над Суземским районом Брянской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате падения беспилотного аппарата никто не пострадал, разрушений нет. Министерство обороны России подтвердило информацию.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — написал губернатор.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб региона. Богомаз поблагодарил армию России за обеспечение безопасности Брянской области.

Около 13:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — сообщили несколько позже в МО РФ.

В минувший понедельник, 15 января, украинская армия также предприняла попытку атаковать объекты на территории региона. В результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области было нарушено энергоснабжение. Кроме того, повреждения получило местное административное здание. Жертв или пострадавших среди местных жителей нет. По неофициальным данным, всего было выпущено четыре снаряда, все они упали на окраине села.