Власти Белгорода объявили ракетную опасность

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Власти Белгорода предупредили жителей о ракетной опасности, соответствующая информация появилась в Telegram-канале мэрии города. Других подробностей там не приводится.

РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности, — говорится в сообщении.

Власти призвали граждан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах в городе. По предварительным данным SHOT, над Белгородом работает система ПВО. Кроме того, подписчики SHOT рассказали о хлопках в районе Шебекино. Минобороны РФ эту информацию еще не комментировало.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников в небе над Воронежем. По информации главы региона, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы. В Минобороны подтвердили факт атаки, сообщив, что дежурные средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ.

В результате происшествия ребенку потребовалась медицинская помощь. Причиной инцидента стал обломок БПЛА, залетевший в квартиру. У девочки 2013 года рождения диагностировали резаные раны руки, ноги и шеи.