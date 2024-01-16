Российские военные отразили атаку беспилотников над Воронежем

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов, — написал губернатор.

Он указал, что в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе, оно было ликвидировано. Кроме того, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы. Гусев пообещал уточнить число и характеристики повреждений имущества после поквартирного обхода, а также оказать всем гражданам помощь в кратчайшие сроки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии мощных взрывов, раздавшихся в небе над Воронежем. По словам местных жителей, которые приводит канал, от громких звуков тряслись окна в рамах. SHOT написал, что всего в городе произошло от пяти до девяти взрывов. Кроме того, согласно данным Telegram-канала, в небе наблюдались яркие вспышки. В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.