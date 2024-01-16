В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотников над Воронежем МО: над территорией Воронежской области уничтожены три БПЛА ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Воронежской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, аппараты были запущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атаки на российские объекты.

С 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников в небе над Воронежем. По информации главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. При этом в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о серии мощных взрывов, раздавшихся в небе над Воронежем. По словам местных жителей, которые приводит канал, от громких звуков тряслись окна в рамах. В свою очередь Telegram-канал Baza написал, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово.