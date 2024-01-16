Ребенок пострадал при атаке беспилотников на Воронеж Гусев: из-за попадании части БПЛА в квартиру ребенку потребовалась медпомощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате попытки атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, причиной инцидента стал обломок БПЛА, залетевший в квартиру.

Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи, — написал губернатор.

Он добавил, что медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

Ранее Александр Гусев сообщил об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников в небе над Воронежем. По информации главы региона, в двух домах и ряде частных построек выбиты окна. На месте происшествия работают оперативные службы.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата, запущенных Вооруженными силами Украины для осуществления террористической атаки на российские объекты. По данным ведомства, попытка атаки осуществлялась 16 января в период с 01.50 до 02.50.