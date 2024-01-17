Гладков: ПВО сбила семь БПЛА над Белгородом и Белгородским районом

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. <...> Сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают, — написал Гладков.

Он также добавил, что в результате происшествия в одном из жилых домов Белгородского района было повреждено остекление, произошло возгорание хозяйственной постройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. На место происшествия выехали пожарные расчеты.

Ранее власти Белгорода предупредили жителей о ракетной опасности. Граждан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. В то же время Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах в городе. Кроме того, подписчики SHOT рассказали о хлопках в районе Шебекино. Минобороны РФ еще не комментировало эту информацию.

До этого Гладков рассказал, что власти Белгорода и области установили 22 остановки из бетонных конструкций и обложили мешками с песком еще 21 павильон для защиты населения от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По словам главы региона, в настоящее время устанавливаются модульные железобетонные конструкции, которые использует Министерство обороны РФ для защиты личного состава.