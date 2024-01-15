Гладков рассказал, как власти Белгорода защитят население от обстрелов ВСУ Гладков заявил об установке 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Власти Белгорода и Белгородской области установили 22 остановки из бетонных конструкций и обложили мешками с песком еще 21 павильон для защиты населения от украинских обстрелов, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время администрация города устанавливает модульные железобетонные конструкции. Они используются Министерством обороны РФ для защиты личного состава.

Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Установлено три объекта. Немножко нужно времени на изготовление, — уточнил Гладков.

Всего планируется установить более 400 остановок из железобетона и остановочных павильонов, укрепленных мешками с песком. По словам Гладкова, власти города ждут обратной связи от населения, чтобы определить правильность места установки укрепленных конструкций. Кроме того, в конце 2023 года было закуплено дополнительное оборудование для оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. К концу недели также планируется принять решение по мерам, необходимым для защиты школьников и студентов.

Как сообщалось ранее, управление Росгвардии по Белгородской области испытало модульные железобетонные конструкции, которые планируется устанавливать в Белгороде для защиты населения. В ходе испытаний саперы подорвали рядом с конструкциями несколько неразорвавшихся боеприпасов ВСУ. Согласно полученным специалистами данным, они способны выдержать взрыв и сохранить жизни горожан.