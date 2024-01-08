ВСУ выпустили 10 снарядов по мирным объектам в Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Лемешовка в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Всего было выпущено 10 снарядов. Повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. По словам главы области, никто из мирных жителей не пострадал.

ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены восемь жилых домовладений, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Частично нарушено уличное освещение, — сообщил Богомаз.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. На местах падения снарядов находятся оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по Белгородской области более 100 снарядов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. ВСУ били артиллерией и из минометов.