В Минобороны сообщили о ликвидации ракет «Точка-У» над Брянском МО: средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» и три БПЛА ВСУ над Брянском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства ПВО уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ракеты были выпущены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также удалось перехватить три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены три беспилотных летательных аппарата. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Валуйках. Он призвал граждан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Днем 17 января губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что Вооруженные силы Украины осуществили атаку на село Свердликово. По его словам, дрон-камикадзе повредил фасад жилого дома и выбил окна. Пострадавших нет.