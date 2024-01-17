Российские военные сорвали атаку беспилотников в Брянске Богомаз: три БПЛА подавлены средствами РЭБ в Брянском районе

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Три беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Валуйках. Он призвал граждан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Днем 17 января Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли село Сушаны в Брянской области. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, нарушено энергоснабжение. Ранее в результате обстрела населенного пункта были повреждены несколько административных зданий, также нарушалось энергоснабжение. Пострадавших среди населения удалось избежать.

До этого дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Суземским районом. По словам Богомаза, в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.