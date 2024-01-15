В Брянской области нарушено энергоснабжение после обстрела ВСУ Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз. По его данным, в результате обстрела повреждены несколько административных зданий, также нарушено энергоснабжение. Ведутся восстановительные работы.

Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По его информации, атаке подверглась деревня Телец Трубчевского района. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

SHOT сообщает, что всего было выпущено четыре снаряда, все они упали на окраине населенного пункта. По данным канала, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, всего было выпущено 10 снарядов. Повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. По словам главы области, никто из мирных жителей не пострадал.