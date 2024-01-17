Украинский дрон-камикадзе влетел в жилой дом в Курской области Губернатор Старовойт: украинский дрон выбил окна в жилом доме в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины осуществили атаку на село Свердликово в Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, дрон-камикадзе повредил фасад жилого дома и выбил окна. Пострадавших нет.

Сегодня в селе Свердликово Суджанского района украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение. Никто из жителей не пострадал, — написал Старовойт.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки был поврежден легковой автомобиль. Власти Курской области пообещали оказать собственнику помощь в ремонте.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении ракетной атаки ВСУ на Курскую область. В ночь на 17 января дежурные средства противовоздушной обороны сбили три снаряда ТРК «Точка-У». Как уточнил Старовойт, украинские ракеты уничтожили над территорией Фатежского района. Пострадавших среди мирных жителей и разрушений на земле не зафиксировано.

До этого украинские войска атаковали поселок Теткино в Курской области с использованием беспилотников. Один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести. Помимо этого, в двух домовладениях были выбиты окна.