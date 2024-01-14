Старовойт: один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Теткино

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали поселок Теткино в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, один человек получил осколочное ранение.

На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнил Старовойт.

Он добавил, что в двух домовладениях были выбиты окна. Губернатор пообещал помочь хозяевам домов в ремонте.

До этого в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Старовойт сообщил, что осколки от беспилотников упали в селе Горналь Суджанского района.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщила, что ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Горловке в Донецкой Народной Республике. Затем украинские войска продолжили обстрел Никитовского района Горловки. По данным СЦКК, ВСУ выпустили в том направлении еще девять снарядов натовского калибра. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.