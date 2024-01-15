Старовойт сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ Старовойт: над территорией Фатежского района сбиты три украинские ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области дежурные средства ПВО сбили три украинские ракеты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовой. По его словам, инцидент произошел в Фатежском районе. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По предварительной информации над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты, — написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что в небе над Курском и Курским районом сработала противовоздушная оборона. В свою очередь Telegram-канал SHOT писал о серии взрывов над городом. По информации канала, местные жители слышали три-четыре взрыва и видели яркую вспышку. Других подробностей канал не привел.

До этого стало известно, что российские силы при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили два украинских ударных беспилотника в приграничном Глушковском районе Курской области. Оба дрона сдетонировали при падении. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Кроме того, Министерство обороны РФ заявляло о перехвате силами ПВО трех украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Там уточнили, что атака была пресечена 11 января около 04:30 мск.