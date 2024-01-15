Минобороны подтвердило уничтожение трех ракет ВСУ над Курской областью Минобороны России: три ракеты «Точка-У» сбиты средствами ПВО в Курской области

Фото: МО РФ

Минобороны России подтвердило отражение ракетной атаки украинской армии на Курскую область. Пресс-служба ведомства уточнила, что средствами ПВО сбиты три ракеты «Точка-У».

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У». Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью, — говорится в сообщении.

Об атаке ВСУ в ночь на 15 января сообщал глава Курской области роман Старовойт. Он уточнил, что ракеты были сбиты над Фатежским районом. Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступало.

В свою очередь Telegram-канал SHOT писал о серии взрывов над городом. По информации канала, местные жители слышали три-четыре взрыва и видели яркую вспышку.

До этого стало известно, что российские силы при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили два украинских ударных беспилотника в приграничном Глушковском районе Курской области. Оба дрона сдетонировали при падении. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.