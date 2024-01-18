Богомаз рассказал о последствиях ракетной атаки ВСУ Богомаз: при атаке ВСУ на Суражский район поврежден жилой дом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область был поврежден жилой дом, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел на территории Суражского района. О пострадавших не сообщается.

Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в Брянской области уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» и перехватили три беспилотных летательных аппарата.

Днем 17 января Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли село Сушаны в Брянской области. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, нарушено энергоснабжение. Ранее в результате обстрела населенного пункта были повреждены несколько административных зданий, также нарушалось энергоснабжение. Пострадавших среди населения удалось избежать.

До этого дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Суземским районом. По словам Богомаза, в результате падения обломков никто не пострадал.