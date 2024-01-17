Что за банда подростков, избивающих прохожих в Белгороде: связь с Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на людей в Белгороде и снимали происходящее на камеру, сообщили в региональной прокуратуре. Что об этом известно, какие последние новости?

Что известно о случаях нападения в Белгороде

В социальных сетях недавно были опубликованы видеоролики, на которых видно, как группа подростков нападает на людей и избивает их. Свои действия компания снимала на телефон.

На появившиеся в Сети видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она выложила в Telegram кадры, на которых один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Под раздачу попадают и случайные прохожие. Среди видео обнаружены и разжигающие межнациональную рознь высказывания против русских. Кроме того, похоже, отморозки хвастаются и употреблением наркотиков. Насколько мне известно, полиция уже проводит проверку», — написала она.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 16 января сообщила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении подростков, которые нападали на прохожих.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлены видеозаписи, на которых группа молодых людей совершает на улицах Белгорода грубые нарушения общественного порядка. Угрожая и оскорбляя, они нападают на горожан, нанося им удары. При этом, не стесняясь, снимают видеоролики и выкладывают их на информационных ресурсах в сети Интернет», — отметила Волк.

В региональной прокуратуре пояснили, что банда состоит из шести человек, пятеро из которых уже задержаны.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что удалось установить личность 17-летнего гражданина Азербайджана, который причастен к избиению людей.

Фото: СК РФ

Как отреагировал губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя инциденты с нападением группы подростков в Белгороде, заявил, что данную ситуацию держат на контроле правоохранительные органы.

«В настоящий момент Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду и Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждены уголовные дела. Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет региональное управление ФСБ. Личности молодых людей установлены, сейчас правоохранительные органы принимают меры по их задержанию. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противозаконной деятельности», — написал он в своем Telegram-канале 16 января.

По его словам, власти города обязаны быстро реагировать на подобные инциденты, особенно «в такой непростой обстановке».

Что известно о лидере группы

«За нападения на прохожих в Белгороде задержаны пять человек. Всем задержанным от 17 до 19 лет. Лидер банды, 17-летний Амиль, оказался уроженцем Украины. Он переехал в Белгородскую область из Харькова и получил российское гражданство лишь в 2022 году. С тех пор он учился в московском городском открытом колледже. На задержанных возбудили дела по статьям „покушение на убийство“ и „разжигание розни“», — пишет Baza,

Фото: СК РФ

Какое наказание может грозить подросткам

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru пояснил, что в данном случае речь может идти о длительных сроках лишения свободы, потому что обвинения предъявлены сразу же по трем статьям.

«В их отношении возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: „Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности“, „Покушение на убийство“ и „Хулиганство“. По совокупности предъявленных обвинений задержанным могут грозить длительные сроки лишения свободы. По п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды с применением насилия) подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. По ч. 3 ст. 30 и пп. „ж“, „л“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти) подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. По ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) несовершеннолетним подозреваемым грозит лишение свободы до семи лет», — рассказал юрист.

Русяев подчеркнул, что суд, скорее всего, назначит им наказание в виде реального лишения свободы, но обвиняемые являются несовершеннолетними, что может сказаться на длительности срока наказания в меньшую сторону.

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