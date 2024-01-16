В Белгороде поклонники «Слова пацана» избивают людей В Белгороде толпа молодых людей избивает граждан и снимает это на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде группа молодых людей избивает местных жителей и выкладывает видеозаписи нападений в социальные сети. На происходящее в городе в том числе обратил внимание покинувший Россию националист Владислав Поздняков, отметивший, что на одном из видео член группы треш-блогеров называет избиваемого «русской сукой». На появившиеся в Сети видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она выложила в Telegram видео, на котором один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана».

Под раздачу попадают и случайные прохожие. Среди видео обнаружены и разжигающие междунациональную рознь высказывания против русских. Кроме того, похоже, отморозки хвастаются и употреблением наркотиков. Насколько мне известно, полиция уже проводит проверку, — написала Мизулина.

В УМВД региона уже проверяют видеозаписи. Полицейские установят личности всех участников сообщества, попавших в кадр.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции были выявлены материалы о совершении подростками, предположительно, на улицах Белгорода противоправных действий. Информация зарегистрирована в установленном порядке, — сообщили в полиции.

Ранее в Алтайском крае семиклассница избила ученицу пятого класса, унижая ее, пока ее сверстница снимала происходящее на телефон. В финальной части видео школьница произнесла фразу из сериала «Пацаны ногами не бьют». С родителями подростков провели профилактическую беседу.