«Реагировать жестко»: Гладков об агрессивной группе подростков в Белгороде Гладков: ситуация с агрессивными подростками требует быстрой и жесткой реакции

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

На ситуацию с агрессивной группой подростков, нападающих на прохожих в Белгороде, необходимо реагировать быстро и жестко, заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что личности молодых людей установлены и принимаются меры к их задержанию.

Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились видео, на которых группа из шести человек нападает на прохожих в Белгороде и избивает их. Ролики привлекли внимание регионального управления МВД, была начата проверка.

Установлено, что четверо участников группы являются несовершеннолетними. К настоящему моменту задержаны пятеро участников группы. Один взрослый остается в розыске.

На ситуацию также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, в котором юноша цитирует персонажа из сериала «Слово пацана».