Один из нападавших на прохожих в Белгороде подростков остается на свободе В Белгороде задержали пятерых из шести нападавших на прохожих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа подростков, которая нападает на прохожих в Белгороде, состоит из шести человек, пятеро из них на данный момент задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых компания молодых людей избивает граждан на улице.

Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске, — заявили в прокуратуре.

В связи с нападениями на белгородцев были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку, а также покушении на убийство группой лиц. Кроме того, удалось установить личность 17-летнего гражданина Азербайджана, который причастен к избиению людей.

Ранее стало известно о группе молодых людей в Белгороде, которая избивает местных жителей и публикует видеозаписи нападений в соцсетях. В УМВД региона заинтересовались роликами, была инициирована проверка, в ходе которой полицейские установят личности всех участников сообщества, фигурирующих в кадре.

На ситуацию также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, на котором юноша цитирует персонажа из сериала «Слово пацана».