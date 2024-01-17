Кто такой Усман Баратов, который сравнил участников СВО с петухами

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников спецоперации, сообщает пресс-служба ведомства. Что об этом известно?

Что Баратов сказал про участников СВО

Баратов в своих социальных сетях опубликовал пост, где сравнил участников специальной военной операции с «петухами», комментируя ситуацию с ценами на яйца в России. После этого военные корреспонденты обратились в СК РФ с просьбой провести проверку высказываний главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош».

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО. Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества „Ватандош“ Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

16 января Усман Баратов заявил, что его социальные сети якобы были взломаны.

Как военкоры отреагировали на публикации Баратова

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что Баратов спокойно публикует в своих социальных сетях картинки с украинских сообществ и «находит подобные шутки очень остроумными».

«Усман Баратов оказался не так прост. Ненависть к слову „русский“ — лишь вершина айсберга. Так, у себя в „Одноклассниках“ он спокойно постит картинки с укропабликов с посылом, что российская армия — это „петухи“. Усман Баратов находит подобные шутки очень остроумными. Ему они по душе», — написал он.

Военкор Александр Коц сравнил ситуацию с главой межрегионального узбекского землячества «Ватандош» со взломом сайта партии «Патриоты России», когда от лица Геннадия Семигина там была размещена публикация о «трусливых русских».

Коц подчеркнул, что в обоих случаях на «взлом» обратили внимание только через несколько дней, а негативные посты никто не собирался сразу же удалять.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Коц

«Только в случае с Баратовым, председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве возбудить уголовное дело. Семигин же сам обратился к Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по факту взлома сайта партии и размещения на нем дискредитирующих армию текстов», — отметил Коц.

Почему Баратову не нравится слово «русский»

В интервью проекту Rasstriga_doc, которое было опубликовано 5 января, Баратов возмутился тем, что на федеральных каналах очень часто использую слово «русский». По его словам, он является узбеком и гражданином России, но «не хочет раствориться». Баратов добавил, что нужна «адаптация, интеграция, но нельзя ассимилироваться».

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru, комментируя высказывание Баратова, объяснил, что слово «русский» не может быть оскорблением.

«Это заявление возмутительное, он (Баратов. — NEWS.ru) фактически позволяет [себе] ссорить российский народ. У нашего народа использование обращений к кому бы то ни было сложилось за столетие. И даже за границей, отмечу, граждан России не делят с энтузиазмом на национальности. Слово „русский“ ни в коем случае не может быть оскорблением», — раскритиковал Цеков слова Баратова.

Сенатор отметил, что он уже более 20 лет возглавляет Русскую общину Крыма, национальный состав которой очень разнообразен.

«То есть у нас выработана простая формула, что Русская община Крыма объединяет русских по происхождению, по языку и культуре, а также всех, что считает Россию своей родиной. Мы объединяем представителей всех национальностей, и никого не обижает отсутствие слова «российский» в названии, — заключил Цеков.

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