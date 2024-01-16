Сенатор ответил главе узбекской диаспоры после претензий к слову «русский» Цеков: слово «русский» не может быть оскорблением

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Слово «русский» ни в коем случае не может быть оскорблением, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Таким образом он ответил на возмущение главы узбекской диаспоры Усмана Баратова о том, что на отечественном телевидении слово «русский» стало звучать чаще, чем «россиянин».

Это заявление возмутительное, он (Баратов. — NEWS.ru) фактически позволяет [себе] ссорить российский народ. У нашего народа использование обращений к кому бы то ни было сложилось за столетие. И даже за границей, отмечу, граждан России не делят с энтузиазмом на национальности. Слово «русский» ни в коем случае не может быть оскорблением, — сказал сенатор.

Он напомнил, что недавно депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять закон о русском народе как о народе России в целом. Сенатор также рассказал, что более 20 лет возглавляет Русскую общину Крыма, национальный состав которой очень разнообразен.

То есть у нас выработана простая формула, что Русская община Крыма объединяет русских по происхождению, по языку и культуре, а также всех, что считает Россию своей родиной. Мы объединяем представителей всех национальностей, и никого не обижает отсутствие слова «российский» в названии, — заключил Цеков.

Как сообщалось ранее, Баратов выразил недовольство частым употреблением слова «русский» в программе Елены Малышевой и других передачах на федеральных телеканалах. По его словам, даже паспорт РФ стали называть русским, а не российским.

Цеков же до этого заявил, что призывы украинского лидера Владимира Зеленского покончить с российским президентом равны призывам покончить с Россией, а это невозможно. По словам Цекова, президент РФ является символом России, а сама Украина также является частью России.