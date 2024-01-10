«Никто и никогда не покончит с Россией»: Цеков ответил на призыв Зеленского Цеков: никто не покончит с Россией, символом которой является Путин

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент РФ Владимир Путин является символом России, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Поэтому, по его словам, призывы украинского лидера Владимира Зеленского покончить с российским президентом равны призывам покончить Россией, а это невозможно.

Зеленский постоянно обращается к украинцам и западной публике с шокирующими заявлениями и не особо задумывается о том, что произойдет, если его цели и задачи будут реализованы. А также насколько это вообще выполнимо. На данный момент закончить Путина — это значит закончить Россию. Судя по тому, как выразился Зеленский, он этого добивается, — объяснил сенатор.

Однако, как подчеркнул Цеков, знакомые с историей граждане знают, что Украина является частью России. 18 января, по его словам, как раз будут отмечать день воссоединения Руси. В 1654 году было принято решение о воссоединении Украины с Россией, о воссоединении русского народа, напомнил сенатор.

И я могу точно сказать, что никто и никогда не покончит с Россией, символом которой сейчас и является наш президент. В то время как Зеленский уйдет в небытие и его будут помнить лишь по таким абсурдным высказываниям и той беде, которую он принес, — считает Цеков.

Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил, что Россия собирается «оккупировать» Прибалтику, Польшу, Финляндию и Узбекистан. По его словам, чтобы оставить российского лидера, «нужно покончить с ним».

В декабре Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. Он также уверен, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ.