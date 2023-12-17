Путин отреагировал на утверждение о готовности России напасть на НАТО Путин назвал чушью слова о готовности России напасть на НАТО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал чушью утверждения о том, что Россия готовится напасть на страны НАТО.

Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении, — сказал Путин.

Президент добавил, что у России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений со странами альянса.