Составлен список чиновников и политиков, уехавших из РФ из-за уголовных дел

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Альфред Кох

Государственные деятели различного уровня могут узнать заранее, что против них готовятся возбудить уголовное дело, и предпринимают меры, чтобы полиция не смогла до них добраться. Кто из российских чиновников уехал за границу, при каких обстоятельствах и где они оказались в итоге?

Какую картину хотел вывезти бывший вице-премьер

Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох был заместителем Виктора Черномырдина несколько месяцев в 1997 году. В 2014 году он смогу уехать в Германию, несмотря на то что в аэропорту у него была найдена картина Исаака Бродского. В отношении него было возбуждено дело о контрабанде: Кох на основании поддельной экспертизы утверждал, что полотно подделка, и оценил картину известного художника всего в 18 тыс. рублей.

После разбирательства Лефортовский суд Москвы в 2016 году заочно арестовал Коха по делу о контрабанде культурных ценностей, чиновника объявили в международный розыск. В апреле 2017 года адвокат Коха заявил, что Интерпол отказался объявлять в розыск экс-чиновника. В дальнейшем экс-премьер неоднократно выступал с критикой в адрес РФ, в частности, заявил в 2022 году, что поражение России в СВО «пойдет ей на пользу».

Кто бежал от «дела „Роснано“»

Экс-министр экономики РФ Яков Уринсон, который возглавлял ведомство в 1997–1998 годах, в 2015 году спешно уехал из России «в одну из стран Восточной Европы», как заявили источники РБК. Вскоре он оказался фигурантом «дела „Роснано“» о растратах в госкомпании: его фамилия упоминалась в деле о компании «Микроприбор Нанотех», которая вывела за рубеж более 65 млн рублей.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Яков Уринсон

Сколько стоит злоупотребление полномочиями в Челябинске

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский ушел в отставку по собственному желанию и в апреле 2019 года и уехал в Швейцарию, как сообщал источник ТАСС. В октябре на него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Сумму ущерба по данному делу оценили в 20 млрд рублей: по версии следствия, в результате нарушений антимонопольного законодательства оказался сорван ввод в строй конгресс-холла «Крылья» в Челябинске.

А бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов уехал в Испанию в 2020 году. Ему не удалось попасть за рубеж до того, как он стал фигурантом уголовного дела: экс-чиновник был задержан и два месяца провел в СИЗО, однако затем стал сотрудничать со следствием и был выпущен под домашний арест. В результате уголовное дело о хищении миллионов из МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» через связанные с Давыдовым фирмы было переквалифицировано на более мягкую статью — использование служебных полномочий в корыстных целях. Экс-чиновник погасил назначенный ущерб и заплатил штраф. Прокуратура дважды пыталась обжаловать вердикт, однако до кассационных судов чиновник уехал.

Как можно скрыться в Германии

Бывший директор Института развития стратегических инициатив и экс-чиновник мэрии Ярославля Григорий Родин в 2014 году уехал за границу после возбуждения уголовного дела о присвоении средств в размере 700 тыс. рублей. Параллельно он проходил по делу бывшего мэра города Евгения Урлашова, у которого работал советником.

Полтора года Родин скрывался в Европе и был арестован Интерполом в Гамбурге. Однако власти Германии отказали в экстрадиции — «Ярославским новостям» он рассказал, что является «преследуемым по политическим мотивам человеком» и поэтому попросил политическое убежище в 2017 году. Как сообщает «Коммерсант», в 2018 году Родина задержали в Польше по ордеру Интерпола, однако тоже отказали в выдаче.

Как бегут иноагенты

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2021 году уехал из России на Украину, а в дальнейшем планировал попасть в Болгарию. Причиной стало уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Сам Гудков объявил дело высосанным из пальца и фейковым, возбужденным якобы, чтобы не допустить его до выборов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Гудков

Сколько стоит ремонт Эрмитажа

Бывший чиновник Управления имуществом Минкультуры Борис Мазо спешно уехал из России в 2017 году. Он стал фигурантом «дела реставраторов» — следствие обвинило его в хищении 100 млн рублей. Фигуранты первого дела не получили больших сроков — Мазо отбыл наказание до суда, был освобожден и уехал в Австрию. К моменту отъезда появилось второе «дело реставраторов» — о хищении 450 млн рублей, выделенных на реставрацию Эрмитажа. В Австрии он был задержан, требовал политического убежища, подавал жалобы на экстрадицию и затянул этот процесс на год. В итоге в 2019 году Борис Мазо был возвращен в Россию и осужден.

Как уехать из Нижнего Новгорода в Майами

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Кондрашов уехал в США в 2015 году, сразу же после того, как завершил работу на посту главы города. К этому времени он оказался фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями — в декабре 2014 года он продал акции топливно-энергетической компании «ТЭК-НН» за 52 млн рублей, в то время как СК РФ оценил их в 314 млн рублей. Уже после его отъезда дело был закрыто, но в 2019 году было открыто новое, о взятках в 17 млн рублей от инвесторов, которые хотели построить крематорий. Кондрашова арестовали заочно, но он к тому времени давно жил в США. Генпрокуратура РФ просила США выдать Кондрашова, писал РБК.

Фото: Alex Korobkov/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons Олег Кондрашов

Кто из чиновников боится мобилизации

А вот бывшему главе Минсельхоза Республики Коми Денису Шаронову не потребовалось уголовного дела, чтобы уехать за рубеж. Чиновник неоднократно становился фигурантом уголовных дел, но не пытался бежать и защищался в суде. Но когда получил в октябре 2022 года повестку в рамках частичной мобилизации (к этому времени он уже был уволен с поста), он уехал в США, где попросил политическое убежище. В августе 2023 года появилось видео, где бывший министр рассказывает, что работает дальнобойщиком и в Америке «чувствует уважение к людям труда». В интервью RTVI экс-министр заявил, что считает присланную ему повестку «сигналом из Коми».

Читайте также:

Козловский уехал из России? Спектакль с Хаматовой, шоу на Кипре и в Берлине

Составлен список российских артистов, которые тоскуют по РФ после отъезда

Стыд или расчет? Почему Тиньков, Авен, Фридман уехали из РФ на самом деле