Божена Рынска договорилась: как в РФ и Латвии ответили на унижения русских

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Божена Рынска

Журналистку и блогера Божену Рынску могут привлечь к ответственности в России и Латвии за оскорбления в адрес русских. Что она сказала, как унизила русскоязычное население республики, какое наказание ей грозит?

Что сказала Рынска о русских

В недавнем интервью Рынска назвала проживающих в Латвии россиян «остатками ужасного советского русского мира». Кроме того, она сделала еще ряд оскорбительных высказываний в адрес своих соотечественников. В частности, Рынска «не считает русских людьми», в то время как латышам она дала противоположную характеристику.

«Удивительно, что это интервью Рынска давала не в костюме офицера СС, ведь она невольно процитировала постулаты нацисткой Германии времен Великой Отечественной войны. По мнению блогерши, „животными“ русские в Латвии стали только потому, что во времена СССР их предки переехали работать на заводы в Прибалтике. Что же сделало латышей людьми, она так и не рассказала», — писал Telegram-канал Readovka.

На оскорбительные высказывания журналистки обратили внимание как в России, так и в Латвии.

Как отреагировали в России на слова Рынски

10 января Telegram-канал SHOT сообщал, что в России Рынску требуют привлечь к уголовной ответственности за экстремизм после ее оскорбительных высказываний в адрес русских. Согласно данным источника, с соответствующим заявлением в МВД России обратился правозащитный центр «Сорок сороков».

15 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить в отношении Рынски уголовное дело.

«Я обратился в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Божены Рынски по ст. 282 УК РФ (ч. 2) — о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Божена Рынска

Как отреагировали на слова Рынски в Латвии

Депутат латвийского Сейма от партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко сообщила о подаче заявления в правоохранительные органы Латвии с просьбой проверить высказывания Рынски на предмет разжигания межнациональной розни. По словам парламентария, журналистка должна быть депортирована из Латвии.

«Божена Рынска обозвала жителей Латвии „животными“. Это она сказала о „негражданах“. Мы считаем, что если ты приехал в гости и не умеешь себя вести, то ты должен уехать домой. Поэтому мы, партия „Суверенная власть“, написали заявления в госполицию, а также в полицию безопасности с просьбой оценить поступок этой гостьи. Если, как мы надеемся, будет констатировано разжигание межнациональной розни, Божена Рынска должна будет искать себе другой дом», — заявила Степаненко в видеообращении.

Что еще Рынска говорила о русских

В 2016 году Рынска прокомментировала крушение самолета Ту-154 под Сочи, в результате которого погибло 92 человека.

«Весь ансамбль Александрова... весь! Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска на своей странице в соцсетях.

Впоследствии Рынска удалила из запись соцсетей. Однако позже она пояснила свою позицию по сотрудникам телеканала НТВ.

«Я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», — заявила она.

В итоге она решила высказаться непосредственно по катастрофе, назвав 86% граждан России «по определению дрянным народом». По словам Рынски, она «почувствовала ликование», узнав о трагедии. «Я испытала торжество, вылила его на эмоциях», — рассказала она.

Журналистка добавила, что радоваться смерти врага — это ее «конституционное право».

«Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной», — заявила Рынска.

На сайте change.org была ращмешена петиция с требованием лишить ее российского гражданства. За это отдали голоса 170 тысяч человек.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Божена Рынска

Кто такая Божена Рынска

Божена Рынска (имя при рождении — Евгения Рынская) родилась 20 января 1975 года в Ленинграде. Окончила режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).

В 1998 году переехала в Москву, где стала писать под псевдонимом Божена Рынска. С 2003 по 2004 год сотрудничала с газетой «Коммерсант» в качестве внештатного корреспондента.

С 2004 по 2009 год работала в газете «Известия» в отделе светской хроники. В 2008 году выпустила книгу «Слава Богу, я VIP!». Вела блог в «Живом Журнале», который в сентябре 2013 года занимал 41-ю позицию по популярности среди блогов «ЖЖ».

В феврале 2012 года стало известно, что Рынска состоит в отношениях с бывшим топ-менеджером НТВ Игорем Малашенко. В сентябре 2018 года пара официально зарегистрировала свой брак в Москве, Рынска взяла фамилию Малашенко.

25 февраля 2019 года, вскоре после того, как Рынска сообщила о госпитализации мужа с неврологическими проблемами, Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании.

В 2022 году Рынская отказалась от российского гражданства.

В 2023 году вместе с дочерью она уехала из России в Латвию. Неоднократно выступала против СВО.

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