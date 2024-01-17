Глава СК требует разобраться с главой «Ватандош» за оскорбления бойцов СВО Глава СК потребовал возбудить дело из-за оскорбительного поста в адрес бойца СВО

Фото: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с ситуацией об оскорблениях президентом межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым в адрес участников СВО, сообщает пресс-служба ведомства. Глава СКР поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о ходе расследования.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО. Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Баратов разместил издевательский пост в социальных сетях. В нем он назвал участвующих в спецоперации бойцов «петухами» и заявил, что его задевает слово «русский». Ход расследования в отношении главы узбекского землячества поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Член Совета Федерации Сергей Цеков ранее заявил, что слово «русский» ни в коем случае не может быть оскорблением. Он назвал возмутительным высказывание Баратова, который, по его мнению, фактически пытается рассорить российский народ.