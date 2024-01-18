Магнитные бури сегодня, 18 января: что будет завтра, прогноз на февраль

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За последние 24 часа сильных магнитных бурь на Земле зафиксировано не было, сообщают ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 18 и 19 января

Пик солнечной активности пришелся на утро четверга, 18 января. К-индекс геомагнитных возмущений составил три балла. К обеду небольшие магнитные бури стихли и установилась спокойная магнитосфера на уровне одного-двух баллов.

По информации, опубликованной на сайте гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, геомагнитное поле 18 января ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости, прогнозируются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

Завтра, 19 января, вероятность возникновения магнитной бури или магнитного шторма составляет всего 1%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, вплоть до 13 февраля на Земле не ожидается сильных магнитных колебаний.

В дни повышенной геоактивности метеозависимые люди могут ощущать неприятные симптомы: тошноту, головные боли, обострение хронических заболеваний.

Много ли будет магнитных бурь в этом году

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в 2024 и 2025 году на Земле будет зафиксировано большое количество магнитных бурь.

«Магнитные бури — это неметеорологическое явление. Это все-таки астрономическое в большей степени явление. Но хочу сказать, что действительно те, кто занимается прогнозом магнитных бурь, говорят о том, что у нас период 2024–2025 годов будет годами максимально активного солнца», — рассказала она в комментарии Pravda.Ru.

По ее словам, магнитные бури — это красивое явление, потому что чаще будут наблюдаться северные сияния в полярных широтах, но кто-то может в этот период чувствовать недомогание.

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Какие советы дают медики метеозависимым людям

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что не стоит нагружать свой организм во время геомагнитных возмущений, чтобы еще больше не навредить самому себе.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — сказал он.

Врач-кардиолог Юрий Конев отметил, что метеозависимым людям в дни магнитных бурь необходимо вести здоровый образ жизни.

«Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Вести тот самый, набивший оскомину здоровый образ жизни. Нужен полноценный сон. Следует снизить физические и психологические нагрузки, соблюдать питьевой режим», — подчеркнул Конев.

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