Как магнитные бури влияют на самочувствие, психику и давление людей Врачи рассказали, как пережить магнитные бури

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на ухудшение состояния здоровья. У них может падать или подниматься артериальное давление, болеть голова, ухудшаться сон. Почему людям на самом деле нездоровится при геомагнитных возмущениях и как пережить бури — в материале NEWS.ru.

Как магнитные бури влияют на состояние человека

Во время магнитных бурь страдает, прежде всего, регуляция давления, отмечает врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, на этом фоне у человека могут возникать головные боли, ухудшаться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на нервную систему некоторых людей, вызывать головокружения. На геомагнитные возмущения чаще реагируют пожилые люди и младенцы.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, <...> магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние», — пояснил NEWS.ru врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов.

Что касается людей с психическими расстройствами, то на фоне повышенной геомагнитной активности они могут испытывать панический страх, отмечает доктор медицинских наук Рина Заславская. У них может произойти выброс адреналина, который спровоцирует тахикардию.

«Начинаются очень нездоровые состояния. Они могут думать, что в какой-то определенный момент могут умереть. Здоровые люди, конечно, приспосабливаются», — уточнила специалист.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему магнитные бури влияют на работу мозга

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сравнивает влияние магнитных бурь на человека с влиянием обычного магнита на электрический провод. Он может ухудшать или, наоборот, улучшать проводимость кабеля. Точно так же глобальные магнитные волны сказываются на работе человеческого мозга.

Схожее объяснение дает Юрий Конев. Он указал, что все жидкости человеческого тела содержат электролиты. Именно поэтому организм реагирует на изменения электромагнитных полей.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — заметил врач.

Как пережить магнитную бурю

Ближайшую бурю ученые прогнозируют 22 ноября. Ожидается, что ее уровень составит G1, она будет длиться день. У некоторых людей может незначительно ухудшиться самочувствие, возникнуть головная боль и слабость. Чтобы легче переносить такие дни, нужно следовать определенным рекомендациям.

«Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Вести тот самый, набивший оскомину здоровый образ жизни. Нужен полноценный сон. Следует снизить физические и психологические нагрузки, соблюдать питьевой режим», — посоветовал Юрий Конев.

Особенно тяжело период геомагнитных возмущений переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если такой человек принимает какие-то препараты, то ему лучше проконсультироваться с врачом — может потребоваться увеличение дозы.

Рина Заславская рекомендует людям, у которых проблемы с сердцем, регулярно следить за основными параметрами организма, пользоваться тонометром. По ее словам, это поможет спрогнозировать самочувствие до начала бури и заранее принять необходимые лекарства.

Как указывает врач-терапевт Андрей Кондрахин, основная ошибка «метеозависимых» людей — нездоровый образ жизни, в частности курение, злоупотребление алкоголем, недосыпание. Дело в том, что в таком случае организм и без того испытывает нагрузку, а магнитная буря только усугубляет самочувствие.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что говорит о «магнитозависимости» доказательная медицина

Кардиолог Юрий Конев считает, что связь между магнитными бурями и самочувствием человека является мифом. Людей, которые реагируют на изменения в магнитосфере, довольно мало.

«В основном это, конечно, миф. Обычно это впечатлительные дамы молодого возраста, которые, прочитав о метеочувствительных людях, сами себя мнят чувствительными. Реально метеочувствительных людей не очень много, много — впечатлительных», — подчеркнул медик.

Похожую мысль высказал в беседе с NEWS.ru член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов. Он обратил внимание, что на связь между магнитными бурями и самочувствием человека указывают некоторые статистические данные, однако иных доказательств этой зависимости нет.

«За исключением каких-то статистических параллелей, другие доказательства являются очень чахлыми. Люди часто ссылаются на то, что они чувствуют изменения давления, что на них влияет погода. Но сплошь и рядом этому находится такое объяснение, как чтение новостей. Это психологическое явление», — заметил ученый.

Собеседник NEWS.ru привел в пример работу «Земное эхо солнечных бурь» советского биофизика Александра Чижевского. В своей монографии исследователь проводил параллели между солнечной активностью и катастрофами, которые происходили на Земле. Власов не исключил, что и сегодня может найтись кто-то, кто захочет связать текущие события в мире с высокой активностью Солнца.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Профессор Власов рекомендует скептически относиться к сообщениям о влиянии магнитных бурь на самочувствие. Следует дождаться, когда ученые найдут убедительные доказательства «магнитозависимости» людей, подчеркивает он.

«Исходя из нашего понимания природы, какие-то связи, вероятно, существуют. Но, к сожалению, мы этого не сумели измерить. Может быть, потому что наши средства измерения слишком слабы. <...> Логично искать закономерности, но твердых связей, которые позволяли бы прогнозировать состояние человека, крайне мало», — подытожил Власов.

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