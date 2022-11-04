Магия цифр: действительно ли россияне стали меньше верить в мистику Учёные поспорили по поводу опроса ВЦИОМа, показавшего рост скепсиса к загробной жизни, предсказаниям и колдовству

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные исследования об отношении россиян к мистике и суевериям. Согласно выводам социологов, за семь лет сограждане стали более трезво относиться к тем, кто называет себя прорицателями, и способности «наводить порчу». При этом, за семь лет уменьшилось число тех, кто считает невозможным общение с умершими и незначительно — тех, кто не верит во всевозможные гороскопы. Авторы исследования зафиксировали рост сомневающихся в мистицизме, но допустили, что на фоне СВО можно ждать увеличения интереса к магии. Впрочем, с 2017 года опросы проводятся не очно, а по телефону, и переход от живых бесед к необходимости давать формальные ответы, вероятно, повлиял на изменение цифр. Возможно, из-за этого другие социологические службы не заметили существенных изменений, хотя есть вероятность, что результаты нового опроса отражают реальный вклад научных просветителей в дело изменения общественного сознания.

Анатомия веры

По данным ВЦИОМа, 28% россиян верят в способность отдельных людей предсказывать судьбу, а с 2015 года этот показатель упал почти вдвое — тогда он составлял 55%. Тех, кто ответил, что ему трудно сказать определённо, в новом опросе оказалось 26% — таких людей за семь лет стало, напротив, больше в три с лишним раза (7% в 2015-м). Тех, кто однозначно не верит в ясновидящих, набралось 46% (38% в 2015-м).

Также за семь лет, по данным ВЦИОМа, с 48% в 2015 году до 25% в 2022-м снизилось число россиян, верящих в то, что некоторые люди могут «наводить порчу». Тех, кто не верит в это, стало больше с 44% до 51%, а количество неопределившихся выросло с 8% до 24%.

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Большинство россиян (60%) не верят в возможность общения с умершими, но в 2015 году таких было ещё больше (76%). За это же время уменьшилась с 16% до 12% и доля тех, кто верит в эту возможность. Зато тех, кто затруднился на этот счёт сказать определённо, за семь лет стало больше с 8% до 28%.

В гороскопы и прогнозы всевозможных астрологов не верят 60% опрошенных. В 2015 году доля таких россиян была немного больше и составляла 62%. Зато тех, кто верит гаданиям на звёздах, за семь лет стало, если верить ВЦИОМу, более чем в два раза меньше — в 2015 году их был 31%, а сейчас социологи насчитали 15%. Существенно (с 7% до 28%) за это же время увеличилось число неопределившихся респондентов.

Авторы исследования отмечают, что чаще в разного рода мистику и предсказания верят женщины, россияне старшего возраста, люди со средним образованием, те, кто доволен своими доходами, активные телезрители и жители небольших населённых пунктов. Не верят, соответственно, больше мужчины, молодёжь, те, кто характеризует свое материальное положение как плохое, а также жители крупных городов и активные пользователи интернета.

Как прокомментировала исследование руководитель департамента издательских программ ВЦИОМа Анна Кулешова, в последние годы результаты опросов фиксируют рост сомневающихся в мистицизме. Вера в него «может не только колебаться, но и проявляться на самых разных уровнях, например на государственном».

Отношение к мистицизму в целом характеризует состояние критического мышления. Научная концепция мира требует гораздо больших интеллектуальных ресурсов, саморефлексии, чем доступные объяснительные модели колдунов и экстрасенсов, делающие мир простым, понятным, предсказуемым и изменяемым без серьезного участия самого человека. На фоне СВО можно ожидать роста числа увлеченных магией, в ходе боевых действий на амулеты неизменно возлагаются особые надежды. Когда нельзя быть спокойным за жизнь близких людей, вера в мистическое кажется вполне разумной и подходящей, во всяком случае она дает некоторое утешение (в котором отказывает даже церковь, утверждая, что бог дал, бог взял) и помогает выжить в ситуации бессилия и беспомощности, — заявила Кулешова.

Как пояснил NEWS.ru научный руководитель Левада-Центра (организация, признанная в РФ иностранным агентом) Лев Гудков, каких-либо изменений в области отношения россиян к «сверхъестественному» социологи его организации не наблюдают.

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За 30 с лишним лет, что мы ведем исследование, [наблюдается] примерно один и тот же уровень суеверий. По разным оценкам, слой обрядоверия и магического сознания — около 40% с той или иной интенсивностью — вера в сглаз, чудеса, пришельцев и прочее. Вера в колдовство поменьше, но примерно на том же уровне — от 25% до 40%. И эта цифра не меняется, потому что она воспроизводится на низовом уровне, а это самые устойчивые свойства транцепции культуры. Поскольку при нынешнем режиме подавлены все возможности просвещения населения, рационализации повседневности, а уровень иррациональности и зависимости от власти очень велик, то создаются условия для конспирологического и бытового магического сознания. Это очень устойчивые вещи, и мерить тут от года к году не стоит, — пояснил Гудков.

Вслед за исследователями из ВЦИОМа он отметил, что в магию в основном верит «сельское и малогородское население, преимущественно женщины, особенно пожилые». Отчасти, по мнению Гудкова, подпитывает это и церковь, потому что «нынешнее священство с очень низким уровнем образования, ниже, чем уровень образования населения в среднем». Этот «идеологический традиционализм», по словам собеседника NEWS.ru, подпитывает или как минимум является условием «сохранения и воспроизводства».

Сама социальная система очень высокого уровня зависимости от власти, неопределенности, непредсказуемости является средой, которая воспроизводит состояние зависимости от каких-то внешних неконтролируемых иррациональных сил, — продолжил Гудков.

На уровень принятия мистики влияет и уровень образования, пояснил он. Поэтому, среди людей с высшим образованием это распространено меньше, хотя «в ситуации кризисов уровень магического сознания повышается за счёт молодых и более образованных женщин, испытывающих потребность в объяснении или по крайней мере идентичности».

По словам Льва Гудкова, в 2022 году возглавляемый им центр проводил исследование по той же тематике ещё до объявления мобилизации, пока не поднялась «резкая волна страха и стресса», а «массовое сознание полностью контролировалось машиной пропаганды» и «никак не менялось».

Несмотря на ухудшение материального положения и очень сильную волну страха перед большой войной, особого всплеска магического сознания мы не фиксировали, — резюмировал Лев Гудков.

Проблема метода

Проанализировав результаты исследования ВЦИОМа, антрополог Александра Архипова обратила внимание на «резкую смену методов» соцопросов в 2017 году. Это, по мнению исследователя, могло повлиять на изменение картины.

В 2015-м был поквартирный опрос лицом к лицу. То есть сидите вы дома, пьёте чай, звонок в дверь, к вам входит Саша Архипова, интервьюер: «А вот скажите, Мария Ивановна, всё анонимно, как вы думаете, а сглазить-то можно? Ну вот если честно». Такая беседа больше расслабляет, больше позволяет ответить развёрнуто и откровенно на чувствительные вопросы (а вера в колдовство — это чувствительный вопрос), если перед тобой сидит живой человек. Вера в магию — это такая штука, которая формально сложно измеряется. Знаете, сколько у меня было информантов, которые говорили: «Вот я вообще человек рациональный, не верю ни во что, но вот однажды у меня был случай». И дальше — про рыбную кость, которую однажды нашли под порогом (верный магический способ увести чужого мужика). И в этой ситуации многое зависит от интервьюера. Если эту историю доброжелательно выслушают и не посмеются, то тогда собеседник может сказать, что да, он скорее верит в магию, — объяснила Архипова.

Она добавила, что в 2019–2022 годах вместо этого проводились телефонные опросы, которые «исключают из разговора живого собеседника». И респонденту в таком случае охота, чтоб от него «поскорее отвязались».

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Необходимость давать формальные ответы и отсутствие живой беседы, возможно, и повлияли на то, что последние три года уровень веры в магию сильно упал. Посмотрите на количество тех, кто не смог ответить определённо: в 2015-м при личном интервью их только 8%, а в 2019-м и 2022-м во время телефонных опросов их 22% и 24%. Почему так получается? Потому что, видимо, живые интервьюеры так ли иначе подталкивали людей к выбору определённой позиции, а в ходе телефонного опроса возобладала позиция «да подавитесь», — предположила Архипова.

В свою очередь популяризатор науки Александр Панчин полагает, что данные опроса ВЦИОМа выглядят «довольно правдоподобно», имея в виду рост доли сомневающихся в различной мистике и эзотерике и, соответственно, сокращение числа тех, кто во всё это верит. Этому, по его мнению, способствовало то, что «на протяжении длительного времени в России активно действовало просвещение — учёные рассказывали о том, почему это всё не так».

Существует премия Гарри Гудини, которая предлагает крупное денежное вознаграждение любому, кто докажет, что он обладает сверхъестественными способностями. Такие проверки проводились, но их результаты были отрицательными. Некоторые из них транслировались по центральному телевидению. Был резонансный фильм Бориса Соболева «Идущие к чёрту», где очень подробно критиковалась «Битва экстрасенсов», — отметил Панчин.

При этом он наблюдает «огромное количество сторонников различной эзотерики и астрологии в соцсетях», добавляя, что это может быть его «искажённым представлением» как учёного, который внимательно отслеживает данные явления.

Грех и конформизм

Александр Панчин подчёркивает, что россияне в плане интереса к мистике «ничем принципиально не отличаются от всех остальных жителей планеты». Людям в любой стране, отмечает он, свойственна «некоторая суеверность».

Это связано с существованием довольно большого числа ошибок человеческого мышления, которые отчасти продиктованы нашей эволюцией. Наука сделала очень большой прогресс, поэтому мы теперь знаем, что некоторые вещи, которые раньше считались правильными, теперь считаются ошибочными. Людям свойственна ошибка, которая называется «иллюзия причинности». Например, человек плохо себя чувствовал, сходил к целителю, а когда ему стало лучше, он стал думать, что это ему помог целитель, хотя многие болезни проходят сами. Другой пример — это нехватка аналитического мышления, когда люди не задумываются о том, правильно ли они думают, — продолжил собеседник NEWS.ru.

Он в частности напомнил, что в книге Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро» описывается распространённая ошибка мышления: людям свойственно отвечать на вопросы то, что первое им приходит в голову, не подвергая результат критическому осмыслению. А склонность задумываться над своими мыслями в повседневной жизни очень хорошо показывает, будет ли человек верить в духов, проведение или какие-то «высшие силы», отметил исследователь.

Фото: shutterstock.com

Есть ещё «ошибка конформизма» — чрезмерное доверие мнению окружающих. Это желание верить в то, во что верят другие, чтобы не выделяться из толпы. Тут есть российская специфика. Например, у нас есть наиболее популярные религии, и многие люди называют себя их сторонниками просто потому, что так принято. По Конституции у нас церковь отделена от государства, но тем не менее РПЦ пользуется большой популярностью и влиянием. Официально церковь выступает против магических, астрологических и прочих таких вещей. Но при этом, если мы посмотрим социологические исследования, то выясняется, что воцерковлённость и принятие религиозных идей положительно коррелируют с верой в различные мистические и магические практики, — констатирует Панчин.

Он объяснил это обстоятельство тем, что хотя церковь считает мистику «чем-то негативным и дьявольским», она расходится со скептиками или атеистами, которые считают, что «это всё плохо не потому, что от дьявола, а потому что неправда и не работает». Поэтому, тот, кто в это просто не верит, никогда не будет обращаться к услугам знахарей или читать гороскопы. А тот, кто, по словам Панчина, считает, что это греховно, в определённых ситуациях может обратиться к магической практике, потому что «люди более готовы сделать что-то плохое, чем то, что не имеет никакого смысла».